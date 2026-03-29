Katar'a İHA Saldırısı

Katar Savunma Bakanlığı, gün içinde İran'dan ülkeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini bildirdi.
Savunma Bakanlığının ABD merkezli X platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Katar'ın bugün İran'dan fırlatılan bir dizi İHA'yla saldırıya uğradığı ifade edildi.
Katar Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu İHA'ların tümünü başarıyla etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Katar, yaklaşık 10 gün sonra dün ilk kez İran'dan atılan çok sayıda İHA saldırısına maruz kalmıştı.
