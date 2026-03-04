Katar'a İran'dan Balistik Füze Saldırısı - Son Dakika
Katar'a İran'dan Balistik Füze Saldırısı

04.03.2026 01:09
Katar, İran'dan iki balistik füze fırlatıldığını doğruladı; biri hava savunmasıyla düşürüldü.

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan iki balistik füzenin ülkeyi hedef aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın, İran'ın misilleme saldırıları kapsamında fırlatılan iki balistik füzenin hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzelerden birini başarıyla önlediği, ikinci füzenin ise ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ne düştüğü ancak olayda herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm kapasite ve kaynaklara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, herhangi bir dış tehdide karşı kararlı şekilde karşılık verileceğinin altı çizildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara, ülkede yaşayanlara ve ziyaretçilere sükunet çağrısında bulunarak, yetkili makamların talimatlarına uyulması, söylentilere itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Katar'a İran'dan Balistik Füze Saldırısı
