Katar'a İran'dan İHA Saldırıları

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan ülkeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini bildirdi.
Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Katar'ın İran'dan fırlatılan bir dizi İHA saldırısına maruz kaldığı ifade edildi.
Katar Silahlı Kuvvetlerinin söz konusu İHA'ların tümünü etkisiz hale getirdiği belirtildi.
