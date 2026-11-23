Katar Başbakanı Al Sani, gerilimin azaltılmasına tam destek vereceğini yinelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katar Başbakanı Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları ele aldı. Al Sani, kalıcı barış için kapsamlı anlaşmaya ulaşılması amacıyla tüm çabalara Katar'ın tam destek vereceğini yineledi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ve bölgede gerilimin azaltılması ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve ortak koordinasyon çabaları masaya yatırıldı.
Görüşmede Al Sani, Katar'ın bölgede kalıcı barışın tesis edilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabalara tam destek vermeyi sürdüreceğini yineledi.
Kaynak: AA
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