Katar'da Deniz Faaliyetleri Askıya Alındı - Son Dakika
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Katar'da Deniz Faaliyetleri Askıya Alındı

12.07.2026 14:21
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Katar, İran saldırıları sonrası tüm deniz araçlarının seyrini ikinci duyuruya kadar durdurdu.

Katar, bölgedeki İran saldırılarının ardından kamu güvenliğinin korunması amacıyla gezi tekneleri de dahil tüm deniz araçlarının seyrinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle, "Kamu güvenliğinin korunması amacıyla gezi ve balıkçı tekneleri, deniz motosikletleri ile benzeri tüm deniz araçlarının sahipleri ve kullanıcılarına bugünden itibaren denize açılma ve deniz faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.

Bu durumun uluslararası denizcilik sözleşmeleri hükümlerine tabi olan gemileri kapsamadığı; bu gemilerin, geçerli düzenlemeler ve prosedürlere uygun şekilde faaliyetlerine devam edebileceği kaydedildi.

Bu genelgenin ilgili güvenlik makamlarıyla koordinasyon içinde alınan geçici ihtiyati bir tedbir olduğu belirtildi.

Açıklamada, faaliyetlerin askıya alınması kararının gerekçesine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Katar Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkeye yönelik devam eden füze saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini belirtmişti. İçişleri Bakanlığı da İran'ın füze saldırılarının ardından hava savunma sistemlerinin gerçekleştirdiği önleme faaliyetleri sırasında düşen şarapneller nedeniyle aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.

ABD gece saatlerinde İran'ın çeşitli kentlerine saldırı başlatmış; Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Katar, Dünya, İran, Son Dakika

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