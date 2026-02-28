Katar'da Denizcilik Faaliyetleri Durduruldu

Katar, güvenlik tedbirleri kapsamında ülke karasularındaki denizcilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Katar Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kaptanlar, aracı kurumlar, bireyler ve şirketlerden deniz seyrüseferini geçici olarak durdurmalarının istendiği belirtildi.

Açıklamada güvenlik tedbirleri kapsamında ülke karasularındaki denizcilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kararın, bölgedeki son gelişmeler doğrultusunda alınan ihtiyati tedbirler çerçevesinde hayata geçirildiği ve tüm deniz seferlerinde en yüksek güvenlik ve emniyet seviyesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bakanlığın ilgili kurumlarla koordinasyonu sürdürdüğü ve gelişmelere ilişkin yeni duyuruların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.