Katar'da eğitim helikopteri düştü: 3'ü Türk, 7 şehit
22.03.2026 15:09
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDIMilli Savunma Bakanlığı, Katar'daki helikopter kazasında şehit olan personelin Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN personelleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'daki helikopter kazasında şehit olan personelin Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN personelleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olduğunu açıkladı.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitler için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız ile ASELSAN'ın kahraman teknisyenleri, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 21 Mart 2026 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Helikopter, Güvenlik, Enes Can, Aselsan, Güncel, Cemre, Katar, Son Dakika

