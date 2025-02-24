Katar'da Motosiklet Festivali

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Katar'ın en büyük motosiklet etkinliklerinden ve 6'ncısı bu yıl düzenlenen "Katar Batabit Show 2025"te, Türkiye'den 26 kişilik ekip yer aldı.

Başkent Doha'daki Katara Kültür Köyü'nde, Batabit Katar Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen etkinlik, dünyanın dört bir yanından onlarca motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Doha sokaklarında Türk bayrağı dalgalandı

Birbirinden renkli motosikletlerin yer aldığı organizasyonda Türkiye'den Önder İlbay başkanlığındaki 26 kişilik "Hog Ankara Chapter" ekibi, Doha sokaklarında Türk bayrağı dalgalandırdı.

Son teknoloji motosikletlerin sahne aldığı festivalde 250 Harley-Davidson ve binin üzerinde farklı marka motosiklet kullanıcısı katılım gösterirken çeşitli etkinlikler, gösteriler ve yarışmalar da yapıldı.

Etkinlik motosiklet tutkunları için bölgedeki en büyük buluşmalardan biri olarak kabul ediliyor.