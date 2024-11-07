Katar\'da Türk Musikisi Konseri

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Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katara Kültür Köyü'nde klasik Türk musikisi konseri düzenlendi.

Küresel Kamu Diplomasisi Ağı ve Katara Kültür Köyü Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Küresel Kamu Diplomasi Ağı Kültür Festivali, Doha'daki Katara Kültür Köyü'nde başladı.

Kamu diplomasisi yoluyla kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan festival, bu yıl farklı kültürlerden pek çok sanatçıyı bir araya getirdi.

Festival kapsamında düzenlenen Türk musikisi konserinde udi Zehra Özçelik ile kanun sanatçısı Shabnam Shikhaliyeva sahne aldı. Konserde sanatseverler Türk müziğinin zengin melodileriyle keyifli anlar yaşadı.

Udi Özçelik ve kanun sanatçısı Shikhaliyeva'nın Osmanlı ve Türk ezgilerini seslendirdiği konser, çok sayıda Katarlı ve uluslararası davetli tarafından ilgiyle izlendi.

"Türk müziğini Katar'da tanıtıyor olmaktan dolayı gururluyuz"

AA muhabirine konuşan udi Özçelik, Katar'da Türk klasik müziğine yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Türk musikisine ilginin her geçen gün daha da arttığına şahit olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve Türk müziğinin tanıtılmasının uzun bir yolculuk olduğunu dile getiren Özçelik, şöyle konuştu:

"Yabancı dinleyenlerimizi bizim makamsal müziğimizin derinliğine şahit olup, kendilerini bize eşlik ederken buluyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor. Türk müziğini Katar'da tanıtıyor olmaktan dolayı gururluyuz."

Küresel Kamu Diplomasi Ağı Kültür Festivali

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Küresel Kamu Diplomasi Ağı Kültür Festivali, sadece kültür ve sanatın paylaşılması değil, aynı zamanda halklar arasında güçlü bağlar kurmanın önemini vurgulayan bir platform olarak görülüyor.

Festival süresince düzenlenen paneller ve atölye çalışmalarıyla, kültürel diplomasi alanında bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Festival boyunca, geleneksel sanatların tanıtıldığı sergiler, kültürel söyleşiler, müzik ve dans performansları gibi etkinlikler yer alacak.

Farklı ülkelerin kültürel miraslarının sergileneceği festival, 7-8 Kasım 2024 tarihlerinde ziyaretçilerine dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen sanat ve kültür anlayışlarını tanıma fırsatı sunacak.