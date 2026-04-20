Katar'da Yabancı Uçuşlar Yeniden Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar'da Yabancı Uçuşlar Yeniden Başlıyor

20.04.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, yabancı hava yolu uçuşlarının 20 Nisan 2026'dan itibaren kademeli olarak başlayacağını açıkladı.

Katar Sivil Havacılık Otoritesi yabancı hava yolu şirketlerinin ülkeye yönelik uçuşlarının kademeli olarak yeniden başlayacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, 20 Nisan 2026 tarihli notam (havacılara bildiri) kararının resmi olarak paylaşıldığı ve uçuşların, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kararın ilgili tüm ulusal kurumlarla koordinasyon içinde yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda alındığını aktarılan açıklamada, operasyonel hazırlık ve verimliliğin en üst seviyede sağlandığı belirtildi.

Tüm uçuşların uluslararası kabul görmüş en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarına uygun şekilde icra edileceği, yolcular ile havacılık personelinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve havacılık faaliyetlerinde güvenlik ve emniyetin en öncelikli unsur olmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Havacılık, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'da Yabancı Uçuşlar Yeniden Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:47:12. #7.12#
SON DAKİKA: Katar'da Yabancı Uçuşlar Yeniden Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.