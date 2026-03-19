Katar'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Katar'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Katar\'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı
19.03.2026 07:58
Katar, İran'ın füze saldırıları sonrası Ras Laffan'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Katar, İran tarafından yapılan füze saldırılarının ardından Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Katar İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin bölgedeki müdahalesine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki tüm yangınları "herhangi bir yaralanma olmadan tamamen kontrol altına aldığı" aktarıldı.

Bölgede "söndürme ve emniyete alma çalışmalarının devam ettiği" ifade edilen açıklamada, patlayıcı madde imha ekibinin de bölgede görev başında olduğu bilgisine yer verildi.

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy) tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, bölgedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin birçoğunun füze saldırılarına maruz kaldığı ve bu saldırılar sonucu çıkan yangınların tesislerde ciddi hasara yol açtığı kaydedilmişti.

Katar Enerji dün de Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamış, İçişleri Bakanlığı da kısa süre sonra yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Katar'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
