Katar'dan İsrail'e Tepki

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Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli mültecilere hizmet veren Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir okulu hedef alan saldırısını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda bulunan okula yönelik bombardımanın can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığı belirtildi.

"Filistinli sivilleri ve sivil yapıları hedef alan bu tür saldırıların İsrail işgalinin temel politikalarının bir uzantısı olduğu" vurgulanan açıklamada İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının uluslararası hukuk ve insan hakları ilkelerinin açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

İsrail Meclisinin UNRWA'yı "terör örgütü" olarak tanımlayan yasa tasarısını onaylamasının, işgal altındaki Filistin topraklarında BM'nin faaliyetlerini tehlikeye attığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma bu tür ihlalleri durdurmak için harekete geçme çağrısı yapılırken, İsrail'in uluslararası hukuk normlarına uymasının sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı.