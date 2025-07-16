Katar'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Kınama

Katar, İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir saldırı ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

Bu tür saldırıların bölgesel güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrar eden saldırılarının, sadece geçici askeri hamleler değil, işgalin devamı anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, bu saldırıların ancak İsrail işgaline karşı güçlü ve kararlı bir uluslararası tutum sergilenmesiyle durdurulabileceği vurgulandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğin vurgulandığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenler için Suriye halkına taziye dilekleri iletildi ve Katar'ın Suriye halkının yanında olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in saldırgan politikalarının ve uluslararası hukuku hiçe sayan tavrının durdurulması için acil ve kararlı adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail savaş uçakları, öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlemiş, öğleden sonra da binayı iki kez daha hedef almıştı.