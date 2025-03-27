Katar'dan Suriye ve Gazze İçin 60 Milyon Dolar Bağış - Son Dakika
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Katar'dan Suriye ve Gazze İçin 60 Milyon Dolar Bağış

Katar Hayır Kurumu, Suriye ve Gazze için düzenlediği kampanyada 220,4 milyon riyal topladı.

27.03.2025 05:20
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Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity) tarafından Suriye ve Gazze için düzenlenen bağış kampanyasında 220,4 milyon Katar riyali (yaklaşık 60 milyon dolar) toplandı.

Başkent Doha'daki Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen ve Katar televizyonundan canlı yayınlanan yardım kampanyasına, ülkedeki birçok kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri, sosyal medya fenomenleri, din adamları, iş insanları, hayırseverler ile vatandaşlar katıldı.

Suriye ve Gazze'de yaşanan insani dramın izletildiği programda, Suriye'deki kamplarla canlı bağlantılar kurularak, bağışçıların doğrudan sahadaki durumu görmeleri sağlandı.

Programda, Suriye'de yaklaşık 5,5 milyon insanın yerinden edildiği ve insani yardıma duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığı vurgulandı.

Yayının ilk 90 dakikasında 162 milyon riyal bağış toplanan kampanya büyük bir ilgiyle karşılandı.

Katar Hayır Kurumu Pazarlama Direktörü Ahmed Yusuf Fahro, Katar'daki hayırseverleri, şirketleri ve kuruluşları ramazan ayının bereketinden en iyi şekilde yararlanmaya, Suriye'deki yeniden yapılanma çabalarına katkıda bulunmaya çağırdı.

Fahro, zekat ve sadakaların kamplarda zor şartlarda yaşayan, yerinden edilen Suriyelilerin onurlu bir yaşama kavuşmaları için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kampanyada, Suriye ve Gazze'deki yerinden edilen ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan projeler için 220,4 milyon Katar riyali (yaklaşık 60 milyon dolar) bağış toplandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar'dan Suriye ve Gazze İçin 60 Milyon Dolar Bağış - Son Dakika

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