Katar'dan Suriye'ye Destek Mesajı

Güncel

Katar, Suriye'de devletin yeniden yapılandırılması, tüm taraflar arasında uzlaşının sağlanması ve birliğin güçlendirilmesine yönelik adımların memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Suriye'de devletin yeniden yapılandırılması, tüm taraflar arasında uzlaşının sağlanması ve birliğin güçlendirilmesine yönelik adımların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, bu sürecin toplumsal barış, güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine katkıda bulunacağı, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet ile kurumsal yapıların ve kalkınmanın önünü açacağı vurgulandı.

Suriye'deki mevcut kritik dönemin, devletin askeri kuvvetler üzerinde tek yetkili merci olarak kalmasını ve tüm bileşenleri dışlamadan tek bir ordu altında birleşilmesini gerektirdiği ve bunun ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumaya yardımcı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Katar'ın, Suriye'ye her alanda tam destek verdiği, bölgesel ve uluslararası çabaların bir parçası olarak Suriyelilerin özgürlük, kalkınma ve refah hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmaya devam edeceği yinelendi.

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla dün "Zafer Konferansı" düzenlenmişti.

Konferans sonrası Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilerek ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.