Katar'dan Üzücü Kaza

12.10.2025 09:27
Katar'da üç diplomat trafik kazasında hayatını kaybetti, cenazeleri Doha'ya getirilecek.

Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu. Katar'ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Samir Al Sani, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

CENAZELER BUGÜN DOHA'YA GETİRİLECEK

Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya getirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

