Katar, Denizde Faaliyetleri Yeniden Başlattı - Son Dakika
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Katar, Denizde Faaliyetleri Yeniden Başlattı

21.07.2026 11:48
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Katar, İran-ABD geriliminden sonra kısmen denizcilik faaliyetlerini yeniden başlattı.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, İran ile ABD arasındaki askeri gerilimin Körfez'e yayılması nedeniyle geçici süre askıya alınan denizcilik faaliyetlerinin kısmen yeniden başlatıldığını duyurdu.

Katar Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Lusail kentinin doğusunda yaklaşık 7 deniz mili genişliğindeki belirlenmiş deniz sahasında denizcilik faaliyetlerinin yeniden başladığı belirtildi.

Söz konusu bölgenin Lusail kentine bağlı liman, marina ve deniz tesisleri ile Hamad Limanı'na kadar olan alanı kapsadığı, ayrıca ülkenin batısında Umm Ceyş bölgesinden başlayarak Doha'nın güneybatısındaki Salva Körfezi'ne kadar uzandığı ifade edildi.

Kararın yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedilen açıklamada, uluslararası denizcilik anlaşmaları kapsamındaki gemilerin ise mevcut düzenleme ve prosedürler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Tüm tekne ve deniz aracı sahipleri ile kullanıcılarına yürürlükteki denizcilik mevzuatı ve talimatlarına uymaları çağrısında bulunulan açıklamada, denize açılmadan önce ve seyir sırasında güvenlik ekipmanlarının hazır bulundurulmasının deniz seferlerinin güvenliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki çatışmaların bölgeye yayılması nedeniyle 12 Temmuz'da ülke genelinde deniz seyrüseferini ve bazı denizcilik faaliyetlerini ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya almıştı.

Kaynak: AA

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