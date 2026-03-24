Katar, Diplomasi İle Savaşın Sona Ermesi Çağrısı Yaptı

24.03.2026 18:43
Katar, İran'a yönelik saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirterek diplomasi çağrısında bulundu.

Katar, İran'ın komşu ülkelere yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü bir süreçte, savaşın Körfez bölgesindeki güvenlik sistemi anlayışında çöküşe yol açtığını belirterek, sorunun diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan her türlü teması memnuniyetle karşıladığını ancak taraflar arasında arabuluculuk yapmadığını açıkladı.

Orta Doğu'da devam eden savaşın İran'ın komşu ülkelere yönelik hava saldırılarını sürdürmesiyle Körfez ülkelerinin güvenlik sistemi ve algısında çöküşe neden olduğunu ifade eden Sözcü Ensari, savaşın bölgesel güvenlik çerçevesini sınırların ötesine taşıdığını dile getirdi.

Yaşananları,Körfez açısından güvenlik alanındaki işbirliği için bir dönüm noktası olarak nitelendiren Ensari, Körfez ülkelerinin çatışmanın ardından ortak güvenlik düzenlemelerini yeniden değerlendirmeleri gerekeceğini vurguladı.

Katar'ın bölgedeki savaşı sona erdirmek için yapılacak her türlü teması memnuniyetle karşıladığını belirten Ensari, ülkesinin "Washington ve Tahran arasındaki arabuluculuğa dahil olmadığını" kaydetti.

"Katar'ın tutumunun açık olduğunu ve savaşın diplomatik yollarla sona ermesi gerektiğini" söyleyen Ensari, "tarafları müzakere masasına getirmenin en iyi seçenek" olduğunu vurguladı."

Ensari, "Diplomatik çözümleri her zaman destekliyoruz, ister doğrudan temaslar ister iletişim kanalları aracılığıyla olsun, savaşı diplomatik yollarla sona erdirecek her türlü adımı destekliyoruz." dedi.

Ensari, Katar'ın bölgesel temaslarını "savaşı durdurmak ve ülkesine yönelik saldırıyı sona erdirmek" amacıyla sürdürdüğünü belirtti.

Katar'ın son günlerde herhangi bir saldırıya maruz kalmadığını aktaran Ensari, ülkesinin olası gelişmelere karşı hazırlıklı olduğunu ve acil durum planlarının bulunduğunu söyledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Katar, İran, Son Dakika

