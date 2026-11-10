Katar Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin bölgesel krizlere kayıtsız kalamayacağını söyledi - Son Dakika
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Katar Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin bölgesel krizlere kayıtsız kalamayacağını söyledi

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Paris'teki Barış Forumu'nda ülkesinin bölgesel krizlere kayıtsız kalamayacağını söyledi. Ensari, arabuluculuğun zorunluluk haline geldiğini, diyalog ve diplomasinin çatışmaların yayılmasını önlemenin tek yolu olduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ülkesinin bölgesel krizler karşısında tarafsız bir gözlemci olarak kalamayacağını belirterek, arabuluculuk faaliyetlerinin bölgesel barış ve istikrar açısından zorunluluk olduğunu, mevcut jeopolitik koşullarda zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Ensari, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 9. Paris Barış Forumu kapsamında arabuluculuk konulu oturumda konuştu.

Mevcut jeopolitik gelişmelerin arabuluculuğu bir tercih olmaktan çıkararak zorunluluk haline getirdiğini belirten Ensari, Katar'ın coğrafi konumu ve bölgenin bir parçası olması nedeniyle yaşanan krizlere kayıtsız kalamayacağını vurguladı.

Katar'ın bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı sorumluluk olarak gördüğünü aktaran Ensari, ülkesinin arabuluculuk faaliyetlerinin bölgenin güvenliğine yönelik bu anlayıştan kaynaklandığını kaydetti.

Katar'ın 1990'lı yıllardan bu yana çeşitli uluslararası anlaşmazlıklarda arabuluculuk yaptığını hatırlatan Ensari, Yemen, Cibuti, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda'daki girişimlerin yanı sıra Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelerde ve İran'a ilişkin diplomatik süreçlerde de aktif rol üstlendiklerini belirtti.

Ensari, bölgesel çatışmaların doğrudan etkilerine maruz kalan Katar'ın, saldırılarla karşı karşıya kaldığı dönemlerde dahi arabuluculuk faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Diyalog ve diplomasinin çatışmaların daha geniş alanlara yayılmasını önlemenin tek yolu olduğunu vurgulayan Ensari, siyasi çözümlerden vazgeçilmesinin ülkelerin ekonomik çıkarlarını, egemenliklerini ve güvenliklerini tehdit edeceği uyarısında bulundu.

Ensari, bölgedeki krizlere kalıcı çözümler bulunabilmesi için tüm ülkelerin güvenlik kaygılarının ve egemenlik haklarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Katar, ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerde arabulucu rolü üstleniyor.

Kaynak: AA
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