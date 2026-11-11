Katar Emiri Al Sani, Antalya'da Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteğini yineledi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Al Sani, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Katar Emiri Al Sani, ülkesinin Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik kararlı desteğini yineleyerek, Suriye halkının kalkınma ve refah yönündeki beklentilerini desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra COP31'in gündeminde yer alan başlıca konular ele alındı.

Görüşmeye, iki ülkenin resmi heyetlerinden yetkililer de katıldı.