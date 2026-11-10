Katar Emiri Al Sani'den İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Katar Emiri Al Sani'den İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Al Sani, İzmir'deki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.

Katar Emiri ayrıca yaşanan facia nedeniyle kardeş Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanDemir ÇelikDiplomasiAliağaGüncelİzmirKatarSon Dakika

Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
13:24
Emlak Katılım’a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
Emlak Katılım'a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
13:12
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:03
Bulgaristan’da sis faciası 70 araç birbirine girdi
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:44:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Katar Emiri Al Sani'den İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android