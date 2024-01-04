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Katar Emiri İran Cumhurbaşkanı'na Kirman'daki Terör Saldırısı İçin Başsağlığı Diledi - Son Dakika
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Katar Emiri İran Cumhurbaşkanı'na Kirman'daki Terör Saldırısı İçin Başsağlığı Diledi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye telefonla görüşerek, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Şeyh Temim, Katar'ın terör, şiddet ve suç eylemlerini reddeden tutumunu vurguladı. Kirman'daki saldırılarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi yaralanmıştı.

Katar Emiri İran Cumhurbaşkanı\'na Kirman\'daki Terör Saldırısı İçin Başsağlığı Diledi
04.01.2024 - 01:01,
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, telefonda görüştüğü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Katar resmi haber ajansının (QNA) haberine göre, Şeyh Temim ve Reisi telefonda görüştü.

Katar Emiri görüşmede, İran'ın Kirman eyaletinde meydana gelen iki bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Şey Temim, sebebi ne olursa olsun Katar'ın terör, şiddet ve suç eylemlerini reddeden tutumunu vurguladı.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Katar Emiri İran Cumhurbaşkanı'na Kirman'daki Terör Saldırısı İçin Başsağlığı Diledi - Son Dakika
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