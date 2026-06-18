Katar Emiri, İran'ın ABD ile Mutabakatını Gördü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Washington ve Tahran arasında imzalanan mutabakatı görüştü.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Şeyh Temim, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel güvenlik ve istikrarın yanı sıra ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı ele alındı.

Bölgesel ve uluslararası istikrarın pekiştirilmesine katkı sağlayan çabalardan yana tutumlarını dile getiren Katar Emiri Şeyh Temim, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı vesilesiyle Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Şeyh Temim, imzalanan mutabakatın hem bölgede hem de dünyada barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacağına dair umudunu dile getirdi.

Katar'ın bölgesel ve uluslararası sorunların diplomatik ve diyalog yollarıyla çözülmesinden yana tutumunun altını çizen Şeyh Temim, bölgede ve dünyada barış ve güvenlik için sarf edilen tüm çabalara desteklerini teyit etti.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.