Katar Emiri'nden ABD-İran Mutabakatı Yorumu

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın bölge için son derece önemli olduğunu belirterek, "Hala yapılması gereken işler var ancak bu ivmeyle devam edilirse bölgede harika sonuçlar elde edileceğine inanıyorum. Bu hem bölge hem de İran için iyi olacaktır." dedi.

G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmesi öncesi konuşan Katar Emiri, Trump'a " Orta Doğu'nun hassas bir dönemden geçtiği süreçte sergilediği liderlik için" teşekkür etti.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı "çok önemli" olarak nitelendiren Şeyh Temim, "Hala yapılması gereken işler var ancak bu ivmeyle devam edilirse bölgede harika sonuçlar elde edileceğine inanıyorum. Bu hem bölge hem de İran için iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Katar'ın dostlarından yardım talebi geldiğinde destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Emir Temim, "Biz burada yardımcı olmak için bulunuyoruz. Dostlarımız yardım istediğinde buna hazırız." diye konuştu.

Trump'ın ülkesine gerçekleştirdiği ziyareti "tarihi" olarak değerlendiren Katar Emiri, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini belirtti.

Katar ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğine de değinen Katar Emiri Temim, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,2 trilyon dolara ulaşacağını ifade etti.

Şeyh Temim, "Genel olarak bu ilişkiden büyük gurur duyuyoruz ve son derece memnunuz. (Trump'a hitaben) Hassas bir dönemde doğru kararı alarak liderlik gösterdiğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

"Asıl hedef anlaşmaya ulaşmaktı"

Öte yandan soru cevap kısmında da konuşan Şeyh Temim, son haftalar ve aylarda İran'daki ekonomik fırsatlara odaklanmadıklarını belirterek, önceliklerinin savaşı durduracak bir anlaşmaya ulaşmak olduğunu söyledi.

Nihai hedeflerinin anlaşmanın sağlanması olduğunu vurgulayan Katar Emiri, "Ancak ekonomik fırsatlar açısından bakıldığında, nihai anlaşmaya ulaşılması için mevcut önemli ivmenin sürmesi halinde çok büyük fırsatların ortaya çıkacağından eminim. Anlaşmanın ardından İran yatırımcılara açık hale gelecek ve burada çok büyük fırsatlar doğacaktır. Bununla birlikte biz şu ana kadar ekonomik fırsatları düşünmedik. Asıl hedefimiz anlaşmaya ulaşmaktı." ifadelerini kullandı.