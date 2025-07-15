Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada göre Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı.
Son Dakika › Güncel › Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği - Son Dakika
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