Katar Emiri ve AB Konseyi Başkanı Filistin ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
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Katar Emiri ve AB Konseyi Başkanı Filistin ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı

Katar Emiri ve AB Konseyi Başkanı Filistin ve Gazze\'deki gelişmeleri ele aldı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Katar ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işgal altındaki Filistin toprakları ile Gazze'deki gelişmeler ele alındı. Emir Al Sani'nin resmi temasları kapsamında Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ı ziyaret ettiği de bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ise en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 249 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.

27.05.2024 17:11
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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Filistin ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, AB Konseyi Başkanı Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Katar ile Avrupa Birliği arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarının yanı sıra işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'deki gelişmeler" masaya yatırıldı.

Katar resmi haber ajansı QNA da Emir Al Sani'nin resmi temasları kapsamında Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamış; saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Emiri ve AB Konseyi Başkanı Filistin ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı - Son Dakika

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