Katar Emiri ve Belçika Başbakanı Gazze Şeridi'ndeki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri ve Belçika Başbakanı Gazze Şeridi'ndeki Gelişmeleri Görüştü

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile İsrail'in aylardır saldırı düzenlediği abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü. İkili ilişkilerin ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarının masaya yatırıldığı görüşmede, Gazze'deki gelişmeler de ele alındı. Gazze'deki gelişmeleri görüşen ikili, insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması konusunda çabaların arttırılması gerektiğini vurguladı.

16.03.2024 23:23
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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile İsrail'in aylardır saldırı düzenlediği abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Emir Temim, ülkesini ziyaret eden Belçika Başbakanı de Croo'yu başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda kabul etti.

İkili ilişkilerin ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarının masaya yatırıldığı görüşmede, Gazze'deki gelişmeler de ele alındı.

Belçika Başbakanı de Croo daha sonra Katarlı mevkidaşı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Gazze'deki gelişmeleri görüşen ikili, insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması konusunda çabaların arttırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Belçika, İsrail, Katar, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri ve Belçika Başbakanı Gazze Şeridi'ndeki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika

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