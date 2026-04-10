Katar Emiri ve İngiltere Başbakanı Görüştü
Katar Emiri ve İngiltere Başbakanı Görüştü

10.04.2026 14:06
Katar'da bir araya gelen liderler, bölgesel gelişmeleri ve enerji güvenliğini ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Starmer, İran'ın Katar'a yönelik saldırılarını bir kez daha kınayarak ülkesinin Katar'ın egemenliği, güvenliği ve istikrarını korumaya yönelik adımlarına tam destek verdiğini belirtti.

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılayan ve ateşkesin gerilimi düşürme ve bölgesel istikrarı güçlendirme açısından önemine dikkat çeken taraflar, bunun kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için uluslararası taraflarla ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının sürekliliği ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanmasının küresel ekonomi açısından kritik olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

