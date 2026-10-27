Katar Enerji Bakanı Al-Kaabi, İran Petrol Bakan Vekili Buverd ile Moskova'da görüştü

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride Al-Kaabi, İran Petrol Bakan Vekili Hamid Buverd ile iki ülke arasındaki enerji ilişkilerini ve işbirliğini ele aldı.

Katar Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al-Kaabi, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu kapsamında İran Petrol Bakan Vekili Buverd ile bir araya geldi.

Görüşmede, Katar ile İran arasındaki enerji ilişkileri ve bu alandaki işbirliği konuları değerlendirildi.

8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmüştü.