Katar, Filistin Halkı İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Katar, Filistin Halkı İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu

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Katar, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını kınayarak, Filistin halkının korunması için çağrı yaptı.

Katar, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailllerin Filistinli sivillere yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma Filistin halkının korunması çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli sivillere yönelik sistematik şiddet dahil olmak üzere artan saldırılarının uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Filistin halkına karşı işlenen ağır suçların devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

İsrail hükümetinin, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin koruması altındaki yerleşimcilerin saldırılarını artırmasına imkan sağladığı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma Filistin halkının korunması ve sorumluların hesap vermesi için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Katar'ın Filistin davasına ilişkin tutumunun değişmediği vurgulanan açıklamada, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması yönündeki desteğin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, Filistin Halkı İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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