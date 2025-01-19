Katar, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Görüştü

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistinli gruplardan oluşan bir heyetle Gazze Şeridi'nde bugün yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Al Sani ile Filistinli heyetin, bugün yürürlüğe giren Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının tüm boyutlarıyla uygulanmasındaki ilerlemeyi gözden geçirdiği ve özellikle esir takası, insani yardım girişi ve yerinden edilenlerin kendi bölgelerine geri dönmesi gibi konuları görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Al Sani, "bölgede arzu edilen sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması için anlaşmanın tam olarak uygulanması ve devamının sağlanması için çalışmaların yapılmasının gerekliliğini" vurguladı.

Katar'ın Gazze Şeridi'ne desteğinin süreceğine işaret eden Al Sani, Filistin davasının haklılığına olan inancı ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin tutumlarını yineledi.

Açıklamada, Filistinli grupların temsil heyetinde yer alanlara ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.