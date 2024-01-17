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Katar, Gazzeli sivillere ve İsrailli esirlere yardım malzemesi gönderiyor - Son Dakika
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Katar, Gazzeli sivillere ve İsrailli esirlere yardım malzemesi gönderiyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazzeli siviller ve İsrailli esirler için bir parti ilaç ve insani yardım malzemesinin Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Çarşamba günü Doha'dan yola çıkacağını duyurdu. Yardımlar, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki uçakla Mısır'ın El-Ariş kentine gönderilecek ve Katar ve Fransa'nın ortak arabuluculuğu sayesinde, ilaç ve diğer insani yardımlar Gazze Şeridi'nin en çok etkilenen ve savunmasız bölgelerindeki sivillere ve tedaviye ihtiyacı olan İsrailli esirlere ulaştırılacak. Katar, Gazze'deki çatışmalara son verme çabalarının bir parçası olarak, insani yardım ve tıbbi tahliye konularında bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliği yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Katar, Gazzeli sivillere ve İsrailli esirlere yardım malzemesi gönderiyor
17.01.2024 - 10:36,
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DOHA, 17 Ocak (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazzeli siviller ve İsrailli esirler için bir parti ilaç ve insani yardım malzemesinin Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Çarşamba günü Doha'dan yola çıkacağını duyurdu.

Katar Haber Ajansı'nın, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari'ye dayandırdığı habere göre yardımlar, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki uçakla Mısır'ın El- Ariş kentine gönderilecek.

Katar ve Fransa'nın ortak arabuluculuğu sayesinde, ilaç ve diğer insani yardımlar Gazze Şeridi'nin en çok etkilenen ve savunmasız bölgelerindeki sivillere ve tedaviye ihtiyacı olan İsrailli esirlere ulaştırılacak.

El-Ensari, Katar'ın Gazze'deki çatışmalara son verme çabalarının bir parçası olarak, özellikle insani yardım ve tıbbi tahliye konularında bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Katar, Gazzeli sivillere ve İsrailli esirlere yardım malzemesi gönderiyor - Son Dakika
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