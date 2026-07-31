Katar, Hamas ile Ateşkes Yol Haritasını Görüştü - Son Dakika
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Katar, Hamas ile Ateşkes Yol Haritasını Görüştü

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Katar Başbakanı, Hamas'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ile yaptığı görüşmede Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin yol haritasını kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Hayye telefonda görüştü.

Görüşmede Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla Hayye'yi tebrik ederek, Filistin halkının çıkarlarına hizmet edecek çalışmalarında başarılar diledi.

Al Sani, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının tamamlanmasına ilişkin yol haritasını kabul etme kararını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bu kararın Gazze'deki Filistin halkının yaşadığı acıların sona erdirilmesine ve güvenlik ile istikrar yönündeki beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlamasını temenni eden Al Sani, uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Al Sani ayrıca, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Filistin halkının haklarına yönelik ihlallerine son vermesi için uluslararası toplumun İsrail üzerinde baskı kurmasının önemine dikkati çekerek, ateşkes anlaşmasına ilişkin yol haritasının eksiksiz uygulanmasının Gazze Şeridi'nde barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Uyesi Gazi Hamad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini açıklamıştı.

Gazze anlaşmasının genel ilkeler üzerinde varılan bir uzlaşıyı içerdiğini kaydeden Hamad, uygulamanın mekanizmalarını ve zaman çizelgelerini belirlemek üzere ilerleyen süreçte yeni bir görüşme turu daha yapılacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Gazze, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, Hamas ile Ateşkes Yol Haritasını Görüştü - Son Dakika

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