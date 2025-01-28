Katar, Hamas-İsrail Ateşkes Müzakerelerine Başlayacak - Son Dakika
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Katar, Hamas-İsrail Ateşkes Müzakerelerine Başlayacak

Katar, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin ikinci aşaması için müzakereleri başlatmaya hazırlanıyor.

28.01.2025 16:47
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Katar, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başlaması için çalıştıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da konuya dair basın toplantısı düzenledi.

Ensari, "Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başlaması için gerekli atmosferin hazırlıklarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin başlama tarihinin anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan itibaren 16. gün olduğuna işaret eden Ensari, koşullar mevcutsa müzakerelerin daha önce başlamasının da ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti.

Ateşkes anlaşmasına dair şu ana kadar ciddi anlamda bir ihlalin yaşanmadığını savunan Ensari, yaşananların ise ateşkes anlaşmasını etkileyecek düzeyde olmadığını söyledi.

Ensari, Tel Aviv'in talep ettiği İsrailli esir Arbel Yehud'un cuma gününden önce teslim edileceğini, teslim zamanının hala görüşüldüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmeye başlamasıyla Katar- Mısır komitesinin de çalışmalarına başladığını aktaran Ensari, komitenin görevinin sadece kuzeye dönen araçları denetlemek olduğunu, teknik, sınırlı ve geçici bu görevin fazla büyütülmemesi gerektiğini ifade etti.

Ensari, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın her iki tarafının da açılma tarihine ilişkin net bir bilginin varlığının ise henüz söz konusu olmadığını kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü, ayrıca esir takası kapsamında serbest bırakılan ve şu anda Kahire'de bulunan 70 Filistinlinin varış yerleri üzerinde çalışan komiteler olduğunu kaydetti.

?- İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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