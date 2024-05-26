Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 yaralı - Son Dakika
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Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 yaralı

Katar Hava Yolları\'na ait uçak türbülansa girdi: 12 yaralı

Katar'ın başkenti Doha'dan İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden Katar Hava Yolları'na ait uçağın Türkiye üzerinde türbülansa girmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.05.2024 19:59
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Katar'ın başkenti Doha'dan İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden Katar Hava Yolları'na ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Dublin Havalimanından yapılan açıklamada, Doha'dan Dublin'e uçan "QR017" sefer sayılı Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesinin ardından 6 yolcu ve 6 kabin memurunun yaralandığı bildirildi.

Uçağın olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunmak için acil durum ekipleri tarafından karşılandığı kaydedilen açıklamada, yaralılardan 8'inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Katar Hava Yolları'nın olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bazı yolcu ve görevlilerin uçuş esnasında hafif şekilde yaralandığı ve tıbbi yardım aldığı aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.

Türbülansa giren Singapur uçağında da 1 kişi ölmüştü

Singapur Hava Yollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak, 21 Mayıs'ta şiddetli türbülansa girmişti. Türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalan uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 yaralı - Son Dakika
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