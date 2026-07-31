Katar Havayolları Uçuşları Askıya Aldı

DOHA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Katar Havayolları, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'ın Erbil kentine yönelik uçuşları geçici olarak askıya alma kararını 7 Ağustos'a kadar uzattı.

Ulusal havayolu şirketi, geçici askıya alma kararlarını ilk olarak 24 Temmuz'da duyurmuştu. Şirket, söz konusu açıklamasında Bahreyn ve Erbil uçuşlarının 25 Temmuz'a, Kuveyt seferlerinin ise 31 Temmuz'a kadar durdurulduğunu bildirmişti.

Uzatma kararı, bölgedeki gerilimin yeniden yükselmesinin ardından perşembe günü açıklandı. ABD ve Suudi Arabistan ortak bir askeri operasyonla çarşamba günü Irak'taki Haşdi Şabi mevzilerini koordineli hava saldırılarıyla hedef almıştı. ABD güçleri ayrıca, günler süren aranın ardından İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemişti.

İran ise perşembe günü, Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri tesisleri ve varlıklarına misilleme amaçlı saldırılar başlattığını duyurdu.