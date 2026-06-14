Katar Heyeti Tahran'da - Son Dakika
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Katar Heyeti Tahran'da

14.06.2026 10:33
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Katar heyeti, İran ile ABD arasındaki diplomatik süreçte son gelişmeleri görüşmek için Tahran'a geldi.

Katar heyetinin İran ile ABD arasında arabuluculuk kapsamında diplomatik süreçteki son gelişmeleri ele almak üzere başkent Tahran'a geldiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Katar heyeti, arabuluculuk için Tahran'a geldi.

Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle görüşen Katar heyeti, ABD ile yürütülen diplomatik süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Heyeti Tahran'da - Son Dakika

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