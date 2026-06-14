Katar heyetinin İran ile ABD arasında arabuluculuk kapsamında diplomatik süreçteki son gelişmeleri ele almak üzere başkent Tahran'a geldiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Katar heyeti, arabuluculuk için Tahran'a geldi.
Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle görüşen Katar heyeti, ABD ile yürütülen diplomatik süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Katar Heyeti Tahran'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?