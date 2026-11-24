Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik arabuluculuk girişimlerinin sürdüğünü belirterek, taraflar arasında anlaşmaya varılması halinde müzakerelerin ayrıntılarını açıklayacaklarını söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında Ensari, ABD-İran gerilimi, Katar'ın arabuluculuk girişimleri, Hürmüz Boğazı krizi, Gazze'deki ateşkes ve bölgesel güvenlik konularını değerlendirdi.

Katar'ın arabuluculuk çabaları kapsamında Washington ve Tahran ile temaslarını kesintisiz sürdürdüğünü belirten Ensari, sürecin desteklenmesi için Körfez ülkeleriyle koordinasyonun da devam ettiğini dile getirdi.

Bölgenin daha fazla gerilimi kaldıramayacağını vurgulayan Ensari, ABD ve İran'a itidalli davranma ve diplomatik çözüm seçeneğini destekleme çağrısında bulundu.

Bölgedeki herhangi bir gerilimin arabuluculuk çabalarını ve taraflar arasında uzlaşı ihtimalini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Ensari, şunları kaydetti:

"(Arabuluculuk) Çabalarımız devam ediyor. Bir anlaşmaya varılması ihtimaline ilişkin sonuçları önceden değerlendirmek istemiyoruz. Temaslarımızı ve görüş alışverişimizi sürdürüyor, tartışmaları müzakere odalarında tutmaya özen gösteriyoruz. Anlaşmaya vardığımızda müzakerelerin ayrıntılarını açıklayacağız. Diplomasi çözümün tek yolu."

Hürmüz Boğazı arabuluculuk çalışmalarının gündeminde

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin Ensari, "Hürmüz meselesi arabuluculuk çabalarının temel bir parçası. Deniz seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması ve müzakerelere dönülmesi gerekiyor." dedi.

Ensari, bölgedeki tarafların gerilimi artıran adımları nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, Katar'ın tüm taraflara yönelik politikasında ülkenin egemenliğini esas aldığını vurguladı.

Katar'a yönelik hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceklerini dile getiren Ensari, ülkesinin egemenliğinin korunmasının, tüm tarafların güvenlik kaygılarını gözeten kolektif bölgesel güvenlik sisteminin kurulmasıyla mümkün olacağını; bu sistemin de bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamanın tek yolu olduğunu ifade etti.

Katar'ın Tahran'daki maslahatgüzarının İran Dışişleri Bakanlığına çağrılması

Katar'ın Tahran'daki maslahatgüzarının İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin ise Ensari, söz konusu meseleyi İran'daki diplomatik kanallar aracılığıyla ele aldıklarını söyledi.

Ensari, "İran, tarihi ilişkilere ve komşuluğa sahip olduğumuz önemli bir bölgesel güç. Aramızdaki anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de sorumluluk İsrail'e düşüyor"

Gazze'de yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasının hükümlerinin uygulanması için bölgedeki ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ensari, İsrail'in barış planı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda Washington ve ilgili taraflarla temas halinde olduklarını aktardı.

Ensari, "Gazze'de ateşkes anlaşması ve barış planının aşamaları kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda sorumluluk artık İsrail'e düşüyor." dedi.

Yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğinin altını çizen Ensari, "İsrail'in devam eden saldırıları, barış çabalarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." diye konuştu.

Filistin'deki soykırım, İsrail'in saldırıları ve şiddet sarmalı nedeniyle bölgenin sıkıntılarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Ensari, bölgenin savaşın eşiğinden uzaklaştırılması için Filistin meselesi başta olmak üzere mevcut sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ensari ayrıca Libya'daki saldırıları, gerekçesi ve faili kim olursa olsun kınadıklarını belirterek, söz konusu saldırıların yol açabileceği sonuçlar konusunda uyardı.