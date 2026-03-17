Katar, İkinci Füze Saldırısını Engelledi
Katar, İkinci Füze Saldırısını Engelledi

17.03.2026 16:13
Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik ikinci füze saldırısının başarıyla engellendiğini bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Katar'ı hedef alan ikinci füze saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırının kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

