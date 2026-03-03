Katar, İran Saldırılarına Karşı Hava Savunmasını Güçlendirdi

Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın misilleme saldırılarından bu yana toplam 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve bunlardan 127 tanesinin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana 3 seyir füzesi, 101 balistik füze, 39 insansız hava aracı (İHA) ve 2 SU-24 savaş uçağı olmak üzere toplamda 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve söz konusu unsurlardan 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 SU-24 savaş uçağı olmak üzere toplamda 127 tanesinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tam kapasite ve imkana sahip olduğu vurgulanarak, her türlü dış tehdide karşı kararlılıkla karşılık verileceği kaydedildi.