Katar: İsrail'e Uluslararası Baskı Gerekiyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için uluslararası baskının artırılması gerektiğini belirterek, ABD ve Avrupa'dan da bu yönde adım atmalarını beklediklerini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır'ın El Alemeyn kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki Bakan, bölgedeki son durumun yanı sıra Gazze'deki ateşkes anlaşması, ABD-İran gerilimi ve Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında deniz ulaşımının serbestisi konularını ele aldı.

Al Sani, Mısır ile Katar arasında sağlık, enerji ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı alternatif ve çözüm yollarını görüştüklerini söyledi.

Bölgenin güvenlik ve istikrarına ilişkin görüşmelerde özellikle Gazze ve Batı Şeria'daki durum ile Körfez güvenliğinin ele alındığını belirten Al Sani, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasının önemini vurguladı.

"Çabalarımız ABD-İran arabuluculuğuna odaklanıyor"

Katar'ın mevcut aşamada ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına odaklandığını belirten Al Sani, Katar'ın Körfez ülkeleri ve Mısır ile bölgenin yeniden barışçıl ve diplomatik çözümlere dönmesi için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

İran'ın sorumluluklarını üstlenmesini ve bölge ülkeleriyle işbirliği yapmasını beklediklerini söyleyen Al Sani, bölgedeki gerilimin azaltılmasına Avrupa'nın yeterli ilgiyi göstermemesi halinde ortaya çıkacak sonuçların tüm ülkeleri etkileyebileceği uyarısında bulundu.

"İsrail'in tutumu bölgesel istikrarı sarsıyor"

Gazze'deki duruma dair ise Al Sani, Hamas'ın barış planını kabul ettiğini açıklamasının ardından sürecin kritik bir aşamaya girdiğini belirtti.

İsrail'in Gazze anlaşmasının ilk aşamasında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmediğini vurgulayan Al Sani, "İsrail'in tutumları bölgesel istikrarı sarsıyor ve her geçen gün uzatılan eli reddediyor." dedi.

İsrail'in Gazze'de yükümlülüklerini yerine getirmesi için uluslararası baskı oluşturulmasına yönelik çabalar yürütülmesi gerektiğini kaydeden Al Sani, ABD ve Avrupa'nın da İsrail'e baskı yapmasını beklediklerini ifade etti.

Al Sani, "Katar, Mısır ve Türkiye, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda ısrarcı." ifadesini kullanarak bu konuda İsrail'den sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

"Katar ve Körfez'in güvenliği ulusal güvenliğimizin parçası"

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Körfez ile güvenlik işbirliğine dikkati çekerek "Katar ve Körfezin güvenliği Mısır'ın ve Arap dünyasının güvenliğinin bir parçası." dedi.

İran'ın Katar ve Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını açık şekilde kınadıklarını belirten Abdulati, bu saldırıların devletlerin egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Mısır ile Katar arasında gerilimin düşürülmesi ve diplomasinin güçlendirilmesi amacıyla günlük koordinasyon yürütüldüğünü aktaran Abdulati, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarındaki deniz ulaşımında uluslararası hukuka uyulmasının gerekliliğini vurguladı.

"Gazze'de top İsrail'in sahasında"

Gazze ateşkesinin uygulanması konusunda Katar, Türkiye ve Mısır arasında tam koordinasyon bulunduğunu belirten Abdulati, Gazze'ye ilişkin yol haritasının uygulanmasına odaklanılması gerektiğini söyledi.

Abdulati, "Top artık İsrail'in sahasında." diyerek, uluslararası kamuoyunun İsrail'e anlaşmanın ilk aşamasında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi için baskı yapması gerektiğini ifade etti.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat zaptının korunmasına yönelik yoğun çabaları da Katar ile görüştüklerini belirten Abdulati, enerji taşımacılığı ve depolanması açısından deniz ulaşımı konusunun da ele alındığını söyledi.

Mısırlı Bakan Abdulati ayrıca Kızıldeniz'in güvenliği ve yönetiminin kıyıdaş ülkelerin ortak sorumluluğu olduğu konusunda Katar'la mutabık kaldıklarını, Sudan'ın birliğine ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.