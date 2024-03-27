Katar, İsrail'in Filistin topraklarına el koyma kararını kınadı

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Katar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmak amacıyla Batı Şeria'daki Filistin topraklarına el koymasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Katar, işgalci İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Ürdün Vadisi bölgesindeki araziye el konulacağını duyurmasını en güçlü ifadelerle kınar." ifadesi kullanıldı.

Kararın, "yasa dışı yerleşimleri genişletmeyi, Filistin halkını göçe zorlamayı ve haklarını elinden almayı amaçlayan İsrail'in sistematik işgal siyasetinin bir uzantısı" olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Doha yönetiminin Filistin halkının haklarının ihlal edilmesini tamamen reddettiğine vurgu yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "İşgalci İsrail'in başta uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası hukuk olmak üzere, uluslararası kanunları küçümsemeye, güç ve oldubitti mantığını dayatmaya devam etmesi barış şansını tamamen yok edecektir." uyarısı yapıldı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin uluslararası hukuka göre "savaş suçu" sayıldığı ve Filistin halkının yerinden edilmesini hedeflediğine dikkati çekilen açıklamada, "Uluslararası toplum, Filistin halkına koruma sağlama konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmelidir." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Filistin topraklarına el koyma kararı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 22 Mart'taki haberinde, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi" olduğu iddiasıyla el koyduğu belirtilmişti.

El konulan arazinin yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanabileceği ifade edilmişti.

Ürdün Vadisi'ndeki söz konusu arazinin "devlet arazisi ilan edilmesinin" İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in nezaretinde olduğu aktarılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.