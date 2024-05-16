Katar, İsrail'in Gazze'deki yerleşim politikasını kınadı - Son Dakika
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Katar, İsrail'in Gazze'deki yerleşim politikasını kınadı

Katar, İsrail\'in Gazze\'deki yerleşim politikasını kınadı

Katar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze Şeridi'ne yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını ve bölgede yaşayan Filistinlilerin 'gönüllü göçünün' teşvik edilmesi yönündeki açıklamalarını kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamaların İsrail'in yerleşim politikasını ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesini açıkça yansıttığını belirtti. Ayrıca, uluslararası yasaların ihlali anlamına gelen sivilleri komşu ülkelere kaçmaya veya sığınmaya zorlamanın tehlikeli olduğu vurgulandı.

16.05.2024 22:07
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Katar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Gazze Şeridi'ne yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını ve bölgede yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göçünün" teşvik edilmesi yönündeki açıklamalarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in söz konusu ifadeleri kınanarak, bunların "(İsrail'in) yerleşimleri genişletmeye ve Filistin halkını zorla yerinden etmeye dayalı işgal politikasını açıkça yansıttığı" belirtildi.

Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Gazze Şeridi'nde yerleşimlerin etkinleştirilmesi ve Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi yönünde çağrıda bulunan açıklamalarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki nüfusun azaltılması çağrıları da dahil olmak üzere "toplu cezalandırma politikası" benimseme tehlikesi konusunda uyarı yapılan açıklamada, sivilleri komşu ülkelere kaçmaya veya sığınmaya zorlamanın uluslararası yasaların ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanmasının tek garantisinin, Filistin meselesinde, Filistin halkının haklarının iadesini ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden adil bir çözüme ulaşmak olduğu teyit edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 14 Mayıs'ta Gazze sınırında yer alan Sderot kentinde Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması için düzenlenen gösteriye katılarak, Gazze Şeridi'ne yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını ve bölgede yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göçünün" teşvik edilmesini istemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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