Katar, Kuveyt ve Mısır, İran'ın saldırılarını tehlikeli tırmanış olarak kınadı

Katar, Kuveyt ve Mısır, İran'ın Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'i hedef alan saldırılarını gerilimi azaltma çabalarını zorlaştıran, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik diplomatik çabaları baltalayan "tehlikeli bir tırmanış" olarak niteledi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeniden başlatılan saldırıların hedef alınan ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde ihlal ettiği belirtildi.

İran'ın saldırılarıyla uluslararası hukuk, BM Şartı ve iyi komşuluk ilkelerini çiğnediği aktarılan açıklamada, saldırılardan ve sonuçlarından yasal olarak tamamen İran'ın sorumlu olduğu ifade edildi.

Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt ile dayanışma mesajı verilen açıklamada, bu ülkelerin egemenlikleri, güvenlikleri ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları önlemlerin de desteklendiği kaydedildi.

Bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden saldırıların bir an önce durdurulması ve gerilimin tırmandırılmasına yol açacak adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Diyalog ve müzakerelere geri dönülmesi ve diplomatik çabalarla elde edilen kazanımlara bağlı kalınması gerekliliği vurgulandı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın ülkedeki birçok noktayı hedef alan saldırılarının Kuveyt'in egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiği, güvenliği ile istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

İran'ın gece saatlerinde düzenlediği saldırıların "çirkin" olarak nitelendiği açıklamada, İran saldırılarının devam etmesinin "uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın hükümlerinin ciddi bir ihlali ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı Kararının açık bir şekilde çiğnenmesi" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İran'ın saldırılarının bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit ettiği, gerilimin azaltılmasını ve tırmandırılmasının önlenmesini amaçlayan diplomatik çabaları baltaladığı belirtildi.

Kuveyt'in "uluslararası hukuk hükümlerine uygun olarak egemenliğini korumak, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını güvence altına almak, halkının ve sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma" hakkının saklı olduğu kaydedildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e saldırıları, "bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada bu saldırıların kardeş ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtilerek, Kahire'nin bu ülkelere desteğini sürdürdüğü ve güvenlik ve emniyetlerine zarar veren saldırıları kabul etmediği vurgulandı???????.

Mısır'ın saldırıların yeniden başlamasının bölge ülkelerinin güvenliği??????? ve seyrüsefer serbestisi üzerindeki olası sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulunduğu anımsatıldı.

Gerginliğin devam etmesinin, "çatışma ve istikrarsızlığın kısır döngüsünden başka şekilde sonuçlanmayacağı ve bunun bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit edeceği" belirtildi.

Mısır, "askeri tırmanışın derhal durdurulması, azami ölçüde itidalli davranılması, devletlerin egemenliğine, uluslararası hukukun ilkelerine; iyi komşuluk kurallarına saygı gösterilmesi, diyalog ve diplomasinin öncelenmesi" çağrısında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

İran da ABD'nin saldırılarına karşı bölge ülkelerindeki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurmuştu.