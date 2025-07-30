Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan İngiltere'ye Destek - Son Dakika
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Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan İngiltere'ye Destek

30.07.2025 17:23
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Bu ülkeler, İngiltere'nin Filistin devletini tanıma niyetinden memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde İngiltere'nin Filistin devletini tanıma niyetinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın yaptığı açıklamanın memnuniyetle karşılandığını belirterek, bunun uluslararası meşruiyet ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu önemli bir gelişme olduğunu aktardı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Filistin devletini tanımasının Orta Doğu'da adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma şansını artıracağı ifade edildi.

Starmer'ın duyurusunun, Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için New York'ta düzenlenen Filistin konulu konferansa katılan ülkelerin Filistin devletinin tanınmasını artırmayı amaçlayan bir yol haritası üzerindeki mutabakatı ile tutarlı olduğu kaydedildi.

Starmer'ın duyurusunun, Filistin halkının meşru haklarına önemli bir destek olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurmasına olanak sağladığı ifade edildi.

Filistin devletini henüz tanımayan tüm ülkelere seslenilen açıklamada, uluslararası hukuka bağlılığı yansıtan ve Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki tarihi ve vazgeçilmez haklarını destekleyen benzer adımlar atma çağrısı yinelendi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Starmer'ın açıklamasının, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını elde etmesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurması yönündeki ilgili BMGK kararlarında ve Arap Barış Girişimi'nde öngörülenlerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olduğu" belirtildi.

Açıklamada, Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması için diğer tüm ülkelerin de Filistin devletini tanıması gerektiği kaydedildi.

Filistin-İsrail sorununun çözümü kapsamında Suudi Arabistan tarafından 2002 yılında sunulan "Arap Barış Girişimi"; 1967 sınırları dahilinde Filistin devletinin kurulması, mültecilere topraklarına geri dönme hakkının verilmesi ve Golan Tepeleri'nden çekilmesi karşılığında, Arap ülkeleri ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Filistin devletini tanıma niyetinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Uluslararası topluma ve barış yanlısı ülkelere, Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını teyit eden uluslararası kararları hayata geçirmek için ciddi adımlar atma çağrısı yinelendi.

İngiltere, İsrail somut adım atmazsa eylülde Filistin'i tanıyacağını duyurdu

İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze'ye ilişkin kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan İngiltere'ye Destek - Son Dakika

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