Katar, Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

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Katar, Suriye'deki Şam Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldıklarını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid bin Muhammed El-Ensari, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yakında Şam'da büyükelçilik binasını açacaklarını belirtti.

Bunun iki ülke ve iki kardeş halk arasındaki yakın tarihi kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi anlamında alınmış bir karar olduğunu ifade eden Ensari, kararın aynı zamanda Katar Devleti'nin, kardeş Suriye halkına değişmez desteğini yansıttığını vurguladı.

Ensari, ayrıca büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Katar'ın halihazırda hava köprüsü aracılığıyla Suriye halkına sağladığı insani yardım akışını kolaylaştırmak için ilgili makamlarla koordinasyonun artacağını ifade etti.