Katar, Şam'daki Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

ŞAM, 22 Aralık (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'daki Katar Büyükelçiliği'nde görülen Katar bayrağı, 21 Aralık 2024.
Katar cumartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğini resmen yeniden açtı ve 13 yıl sonra ilk kez ulusal bayrağını göndere çekti. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)
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