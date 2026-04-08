Katar, Bölgedeki Tırmanışa Karşı Uyarıda Bulundu ve Sivil Altyapı Saldırılarını Kınadı

ABD'nin İran yönetimine tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Katar, doğrudan bir uyarıda bulunarak tüm tarafları savaşı kontrolden çıkmadan sona erdirmenin bir yolunu bulmaya çağırdı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Majed al-Ansari, Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023'ten bu yana kontrolsüz tırmanmanın bizi kontrol edilemeyecek bir duruma getireceği konusunda uyardı ve bu noktaya çok yakın olduğumuzu belirtti.

Al-Ansari, sivil altyapıya yönelik saldırıların Katar da dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki sivil altyapıyı hedef alabileceğini ve bu nedenle herhangi bir tarafın bu tür saldırılarına karşı olduklarını ifade etti. Ayrıca, enerji altyapısına yönelik saldırıların küresel enerji piyasaları üzerinde domino etkisi yarattığını ve hiçbir faydası olmadığını vurguladı. Savaş başladığından bu yana kritik altyapıya yapılan saldırıların bizi uçurumun kenarına getirdiğini ve bunun daha fazla yaşanmasını istemediklerini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, nükleer tesislere yönelik saldırıların çok tehlikeli olduğuna dair özel bir uyarıda bulunarak, bu tür saldırıların bölgedeki insanları inanılmaz bir risk altına soktuğunu belirtti. Al-Ansari, Katar'ın ABD ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve İran dışişleri bakanı ile sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilmemesi gerektiğini açıkça belirtmek için görüştüğünü ekledi. Savaşın devam etmesinin kazananı olmadığını, sadece kaybedenler olduğunu ve ekonomik sonuçlar nedeniyle kaybedenler ağının genişlediğini ifade etti.

Katar, Pakistan öncülüğündeki arabuluculuk çabalarını desteklediğini ve herhangi bir saldırganlığa karşı ülkesini savunmaya hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın doğal bir açıklık olduğunu ve herkesin bunu bölgedeki ve ötesindeki tüm halkların yararına kullanması gerektiğini vurguladı.