Katar, Suriye Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

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DOHA, 12 Aralık (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Macid bin Muhammed El Ensari tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, "Bu adım iki ülke ve halkları arasındaki yakın tarihi kardeşlik ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor" denildi.

El Ensari bu kararın Katar'ın Suriye halkına adalet, barış, istikrar ve refah üzerine kurulu bir devletin inşasında verdiği sarsılmaz desteği yansıttığını vurguladı.

Sözcü elçiliğin yeniden açılmasının "Katar tarafından hava köprüsü aracılığıyla Suriye halkına sağlanan insani yardımın akışını kolaylaştırmak için ilgili makamlarla koordinasyonu arttıracağını" da vurguladı.

2011'in Temmuz ayında Suriye'de hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinin ardından Katar, Suriye'deki büyükelçisini geri çağırmış ve büyükelçiliğini kapatmıştı.