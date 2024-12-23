Katar, Suriye'ye Üst Düzey Ziyaret Gerçekleştirdi

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Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera'yla bir araya geldiği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Halifi'nin Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Şam'da Suriye'deki yeni yönetim ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Katar'ın ilk üst düzey heyeti, 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı. Heyete Katar Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed bin Abdulaziz bin Salih el-Halifi başkanlık etti." denildi.

Açıklamada, bu ziyaretin Katar ve Suriye arasında kardeşlik ilişkilerini pekiştirdiği vurgulanarak, Katar'ın Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği belirtildi. Ayrıca Suriye halkının kalkınma, barış ve istikrar içinde yaşaması için çaba gösterileceği ifade edildi.

Katar Şam Büyükelçiliğini yeniden açmıştı.

Katar'ın Şam Büyükelçiliği, 13 yılın ardından cumartesi günü yeniden açılmıştı.

Katar, Temmuz 2011'de, Beşşar Esed rejimi destekçilerinin saldırısının ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Bu saldırılar, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Mart 2011'de başlayan Suriye Devrimi ile ilgili yayınlarına tepki olarak yapılmıştı.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.